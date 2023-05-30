Ankaragücü-Galatasaray maçı öncesi Ankara'da afet uyarısı

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü ile Galatasaray arasında Ankara Eryaman Stadyumu'nda 20:00'de başlayacak karşılaşma öncesi Ankara'da afet düzeyinde yağışlar beklendiği duyuruldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamada "Yapılan son değerlendirmelere göre; 30.05.2023 Salı günü öğlen saatlerinden itibaren İç Ege (İzmir, Aydın ve Muğla illerinin iç kesimleri, Manisa, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Denizli), İç Anadolu'nun batısı (Ankara, Konya , Çankırı ve Eskişehir'in doğusu), Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde (Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop'un iç kesimleri ve Çorum) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor" ifadelerine yer verildi.
MGM'DEN SEL, YILDIRIM, DOLU UYARISI
MGM ayrıca, saat 21:00'e kadar sürmesi beklenen sağanak nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamada "Yapılan son değerlendirmelere göre; 30.05.2023 Salı günü öğlen saatlerinden itibaren İç Ege (İzmir, Aydın ve Muğla illerinin iç kesimleri, Manisa, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Denizli), İç Anadolu'nun batısı (Ankara, Konya , Çankırı ve Eskişehir'in doğusu), Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde (Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop'un iç kesimleri ve Çorum) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor" ifadelerine yer verildi.
MGM'DEN SEL, YILDIRIM, DOLU UYARISI
MGM ayrıca, saat 21:00'e kadar sürmesi beklenen sağanak nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.