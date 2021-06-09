'Ankaragücü 2 yıl için Süper Lig'de şampiyonluğa oynayacak'

MKE Ankaragücü Kulübünün perşembe günü yapılacak olağan genel kurulunda başkan adayı olan Faruk Koca, "Ankaragücü'nün en kısa sürede tekrar Süper Lig'e çıkıp Avrupa'ya gidecek ve şampiyonluğa oynayacak bir yerde olması için çok ciddi çaba içerisinde olacağız." dedi.JW Marriott Ankara Otel'de MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert'le basın toplantısı düzenleyen Koca, hedeflerini anlattı.Faruk Koca, kongreye sunacağı listenin elini taşın altına sokacak isimlerden oluşacağını anlatarak, şunları kaydetti:"Ankaragücü'nün en kısa sürede tekrar Süper Lig'e çıkıp Avrupa'ya gidecek ve şampiyonluğa oynayacak bir yerde olması için çok ciddi çaba içerisinde olacağız. Listemizdeki arkadaşlarımız çok ciddi ticari insanlar. Perşembe günü arkadaşlarımızla beraber delegelerimizin teveccühüyle seçildiğimizde yoğun bir çabanın bizi beklediğini biliyoruz. Sportif başarı kulübün genel yönetimiyle direkt orantılıdır. Finansal sorunlar tamamen çözülmedi, sportif faaliyetleri yok edecek boyutu çözüldü. 20 ay önce acı bir tabloyla karşı karşıyaydık. 3 yıl içinde kulübün bütün faaliyetleri noktalanacak durumdaydı. 110 yıllık kulübü ayakta tutma mücadelesi verdik. Federasyon başkanımız defalarca söyledi, 'Bunu nasıl başardınız?' diye. Ben şunu net söylüyorum, Ankaragücü'nün artık önü açık. Tek üzüldüğümüz TFF 1. Lig'de mücadele etmek. Ankaragücü'nün geleceğini tehlikeye atacak hiçbir şeye müsaade etmeyiz. Ankaragücü bütün yöneticilerinden büyük bir kulüptür."MKE Ankaragücü'nü bir daha küme düşme korkusu yaşayan bir takım olmaktan çıkaracaklarını ve maddi sorunlardan kurtarmak için mücadele edeceklerini dile getiren Koca, "Bu kulüp hak ettiği başarıyı bugüne kadar elde edemedi. Perşembe günü kongre salonunda da sözümü tekrarlayacağım, asla ve asla Ankaragücü hak ettiği yere ulaşana kadar sevinmeyeceğim. 'Ankaragücü ligde kaldı' denildiği zaman bile tehlikenin devam ettiğini söyledim. Haklı çıkmaktan da üzgünüm. Ne kadar müdahale etmek istesek de kurtaramadık. Bir daha Ankaragücü camiasının bu travmayı yaşamaması için elimden geleni yapacağım. Ankaragücü tekrar bu duruma gelecekse lige çıkmasın. Bu travmayı camiamıza bir daha yaşatmamak için buradayız. " ifadelerini kullandı.Seçilmeleri durumunda 11 Haziran itibarıyla yeni teknik direktör ve futbolcular için açıklamalarda bulunacaklarını aktaran Koca, sözlerine şöyle devam etti:"Biz her zaman kamuoyunun bildiği isimlerle çalıştık.Hangi aday seçilirse seçilsin 1 ay içinde 90 milyon lira para bulmak zorunda. Hala geçmiş dönemden kaynaklanan ve davası 2 milyon 200 bin avro olan dosyamız var. Ceza ödeyeceğiz. Yüzde 22 stopajını da ödeyeceğiz transferi açmak için. Futbolcularımıza 30 milyon lira civarında ödememiz var. 1 ay içinde 90 milyon lira, 1 yıl içinde de 150 milyon lira kulübe katkı sağlayacak bir tabloyla çıkılması gerekir. Bu yükün altından kalkacak bir tabloyla delegenin karşısına çıkacağız."20 aylık yönetim döneminde 23 milyon avro ceza ödeyerek 3 kere transfer yasağını kaldırdıklarını hatırlatan Koca, "Bizim yönetimimizden kaynaklanan bir tane FIFA'lık dosyamız yok. Tekrar Süper Lig'e çıkmaya odaklandık. Buna göre programlarımızı yaptık. Hak ettiğimiz bu başarıyı gerçekleştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.Futbolculara bütün prim ödemelerini de yaptıklarını vurgulayan Koca, ekonomik durumla ilgili şunları belirtti:"20 aylık dönemde TFF'den ve yayıncı kuruluştan bir kuruş alamadık. Süper Lig'de Ankaragücü'nün 80 milyona yakın geliri var ama bu paranın bir kuruşunu kullanamadık. Hepsi borçlardan dolayı temlikli. Ankaragücü'nün bu duruma gelmesinin en önemli kaynağı dışarıdan aldığı sponsorluk ve borçlanmadır.Biz bu kaynakları Ankaragücü yaşasın kullandık. Başarılı olsun diye kullanamadık. Yaşatmak için kullandık. 380 milyon liraya yakın borç bulundu. Hala yaşamak için 150 milyon lira lazım. Daha sonra başarı odaklı program yapabiliyoruz."Hedef küçültmek istemediklerini dile getiren Koca, "Neredeyse Avrupa'ya gideceklerdi. Olmaz diye bir şey yok. İnşallah bu hedefe ulaşacağız. Ankaragücü'ne kambur olmaya değil destek olmaya geliyoruz." diye konuştu.Stat konusuna da değinen Faruk Koca, "Bizim dönemimizde stat biter mi bilmiyorum ama başlanacak. Şunu bilin ki statla beraber etrafında spor merkezi şeklinde olmasını istiyoruz. En önemli projelerimizden biri bu." dedi.Süper Lig'e çıkıldığında MKE Ankaragücü'nün borcunun olmaması gerektiğini vurgulayan Koca, "Mali külfetle hak ettiği yere gelmesi mümkün değil. Bir daha bu kulübün bu hale gelmemesi için önlemler alınmalı. Kim gelirse gelsin Ankaragücü herkesten büyüktür." diyerek sözlerini tamamladı., şunları kaydetti:"Ekonomik anlamda kazanımların kaybedilmemesi ve kulübümüzün daha ileriye taşınması amacıyla en uygun adayın kendisinin olacağını düşündük. Tüm arkadaşlarımla beraber maddi ve manevi olarak yanındayız."