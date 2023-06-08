Ankaragücü 15 yıl sonra ilk defa...

MKE Ankaragücü, 2022-2023 sezonunu 11. sırada tamamlayarak, son 15 yılın en iyi sıralamasıyla ligi tamamladı.



Spor Toto 1. Lig şampiyonu olarak Süper Lig'e tekrar yükselen sarı-lacivertliler, inişli çıkışlı bir grafik sergilemesine rağmen sezonu 11. sırada bitirdi.



Başkent ekibi bu sezon ligde 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 18 yenilgi yaşayarak, 42 puan topladı.



15 YIL SONRA EN İYİ DERECESİ



Süper Lig'de 2007-2008 sezonunu 8. sırada bitiren MKE Ankaragücü, 15 yıl sonra en iyi derecesini bu sezon aldı. Sarı-lacivertliler, 2007-2008'den sonra ligde yer aldığı 2009-2010'u 12'nci, 2010-2011'i 13'üncü, 2011-2012'yi 18'inci, 2018-2019'u 13'üncü, 2019-2020'yi 18'inci, 2020-2021'i ise 19'uncu sırada bitirmişti.



1 MAÇ KALA KÜMEDE KALDI



MKE Ankaragücü, küme düşme korkusu yaşadığı sezonda ligde kalmayı bitime 1 hafta kala garantiledi.



Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda ligi düşme hattında tamamlayan sarı-lacivertliler, Türkiye Futbol Federasyonunun salgın nedeniyle düşmeyi kaldırmasıyla ligde kalmıştı. Ancak başkent ekibi bir sezon sonra ligden düştü.



Geçen sezon 1. Lig şampiyonu olarak Süper Lig'e tekrar gelen MKE Ankaragücü, düşme hattında uzun süre yer almasına rağmen 37. haftada deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 1-0 yenerek son haftaya rahat girdi.



23 YIL SONRA YARI FİNAL



MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezon başarılı bir grafik ortaya koyarak, 23 yıl sonra taraftarına yarı final heyecanı yaşattı.



Kupada Beşiktaş ve Trabzonspor gibi önemli takımları saf dışı bırakan başkent ekibi, 1999-2000 sezonundan sonra ilk kez son 4 takım arasına kaldı.



Yarı finalde Medipol Başakşehir karşısında 1-0 kaybettiği maçın rövanşında normal süreyi 2-1 önde bitiren sarı-lacivertliler, uzatmalarda yediği golle kupaya veda etti ve finalin kapısından döndü.



4 TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞTİ



MKE Ankaragücü'nde bu sezon teknik direktör istikrarı yakalanamadı.



Başkent ekibi, sezona takımı Süper Lig'e çıkaran Mustafa Dalcı'yla başladı. Dalcı yönetiminde 3 maça çıkan MKE Ankaragücü, ligde galibiyet alamayınca teknik direktörlük koltuğuna Ömer Erdoğan'ı getirdi.



Ömer Erdoğan'la da 5 ay çalışan sarı-lacivertlileri daha sonraki 4 maçta takımı Sedat Ağçay'a emanet etti. Ağçay'la da istediği performansa ulaşamayan MKE Ankaragücü, 27. haftada teknik direktörlük için Tolunay Kafkas'la anlaştı ve deneyimli teknik adamla sezonu tamamladı.



30 TRANSFER YAPILDI



MKE Ankaragücü bu sezon 30 transfer yaptı.



Sezon başı ve devre arası transfer döneminde 30 ismi kadrosuna katan sarı-lacivertliler, birçok yeni oyuncudan da faydalanamadı.



Öte yandan MKE Ankaragücü'nde bu sezon Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 38 farklı isim forma şansı buldu.



EN FAZLA FORMA GİYEN MUJAKİC



MKE Ankaragücü'nde sezonun en fazla forma bulan ismi Bosna Hersekli stoper Nihad Mujakic oldu.



Sarı-lacivertlilerin 25 yaşındaki savunma oyuncusu Süper Lig'de 32 maçta ilk 11'de forma giydi ve tamamında 90'ar dakika sahada kalarak 2 bin 880 dakika süre aldı.



Başkent temsilcisinde Mujakic'ten sonra Süper Lig'de en fazla oynayan isim olan Ali Sowe, 32 maçta forma şansı bularak 2 bin 754 dakika sahada kaldı.



EN GOLCÜ SOWE



MKE Ankaragücü'nün en golcü ismi uzak ara Gambiyalı santraforu Ali Sowe oldu.



Sezon başı Rusya ekibi Rostov'dan kiralanan 28 yaşındaki futbolcu, sezona yedek kulübesinde başladı. Diğer transferler Macheda ve Jese'nin arkasında kalan Sowe, 6. haftada Alanyaspor maçında ilk 11'de şans buldu. Daha sonra formayı bırakmayan ve ilk golünü 7. haftada Demir Grup Sivasspor ağlarını havalandırarak atan Sowe, sezonu da ligde 12 golle tamamladı.



Ali Sowe, kupada da takımına 4 gol katkısı verdi ve 2022-2023 sezonunda toplam 36 maçta 16 gol kaydetti.



Gambiyalı forvetten sonra takıma en çok gol katkısı veren isimler, 5 golle takıma ocak ayında katılan Milson oldu.



LİGDE 2 KEZ KIRMIZI KART GÖRDÜLER



MKE Ankaragücü, sezonun en centilmen takımlarından biri olurken, sadece iki futbolcusu kırmızı kart gördü.



Sarı-lacivertlilerde, sezonun ilk yarısında oynanan Beşiktaş maçında Marlon, sezonun ikinci yarısında ise Trabzonspor maçında Stelios Kitsiou kırmızı kartla cezalandırıldı.



Takımın en çok kart gören ismi ise 7 sarı kartla Lamine Diack oldu.



Başkent ekibinde, Ziraat Türkiye Kupası yarı finali rövanşının uzatma bölümünde Mujakic kırmızı kart görmüştü.



RAKİPLERİ EKSİK KALMADI



MKE Ankaragücü'nün bu sezon Spor Toto Süper Lig'de oynadığı hiçbir maçta rakibi maçı eksik tamamlamadı.



Sarı-lacivertlilerin ligde oynadığı 36 maçın tamamında rakibi maçı 11 kişiyle bitirdi.



Sadece sezonun ilk yarısında oynanan maçtan sonra yaşanan olaylardan sonra Beşiktaşlı Josef de Souza kırmızı kart görmüştü.





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