Angelino: "Uzun süre kalmak istiyoruz"

Roma forması giyen Angelino, uzun süre İtalyan ekibinde kalmak istediğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Angelino: 'Uzun süre kalmak istiyoruz'
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22 Mart 2024 17:59
Roma'nın devre arasında RB Leipzig'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı Angelino, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Roma'yı sevdiğini söyleyen İspanyol sol bek, "Ailem, Roma'da çok mutlu ve uzun süre burada kalmayı umuyoruz. Onlar gibi ben de Roma'yı hemen sevdim" dedi.

Angelino, Roma'ya transferinin ardından İtalyan ekibinde 8 maçta sahaya çıktı.

GALATASARAY PERFORMANSI

İspanyol futbolcu, sezonun ilk yarısını kiralık olarak Galatasaray'da geçirmişti. Galatasaray formasıyla 19 maçta süre bulan 27 yaşındaki futbolcu, 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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