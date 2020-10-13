Angelino: 'Leipzig benim için doğru yer'

RB Leipzig'in Manchester City'den kiraladığı sol bek oyuncusu Angelino, verdiği röportajda takımdaki durumundan Nagelsmann'a, İspanya Milli Takımı'ndan takım arkadaşlarına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.



Manchester City'den Ocak 2020'de kiralanan oyuncu, kısa sürede takımın düzenli oyuncusuna dönüştü.



Milli takıma çağrılmaması ile ilgili konuşan Angelino; "Ben bir İspanyol'um ve ülkem için oynamaktan gurur duyarım. Luis Enrique beni çağırmadı, o yüzden şu anda bunu düşünmek için sebep yok." dedi.



"BAŞAKŞEHİR'İ TANIMIYORUM"



Şampiyonlar Ligi'ndeki grupları hakkında konuşan oyuncu; "Başakşehir hakkında pek bir şey bilmiyorum. PSG'yi geçen sezon yarı finalden tanıyoruz. Manchester United ise bazen dünyanın en iyisi, bazen çok kötü. Hiçbirinden korkmuyoruz." dedi.



Takım arkadaşları hakkında konuşan 23 yaşındaki sol bek; "Takımdaki herkesle iyi anlaşıyorum. Pete Gulacsi, Forsberg, Dani Olmo ve Tyler Adams en yakın olduklarım." dedi.



"LEIPZIG'DE KALMAK İSTİYORUM"



Satın alma opsiyonuyla kiralanan Angelino; "Umarım burada kalırım. Son bir kaç yılda çok dolaştım. Artık evde hissetmek istiyorum ve burası benim için doğru yer." dedi.



RB Leipzig teknik direktörü Nagelsmann hakkında; "Birbirimizi bir süredir tanıyoruz. Daha önce o Hoffenheim'dayken iletişimdeydik. Nagelsmann bana güveniyor ve bunu performansımla geri ödüyorum." dedi.



