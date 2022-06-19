Fransa Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint Germain'e veda eden Arjantinli futbolcu Angel Di Maria, kariyerine İtalya'da devam edebilir. İngiliz basını, Leo Messi'nin transfer edilmesinden sonra daha az süre alan oyuncu için Juventus'un ciddi bir opsiyon olduğunu duyurdu.



JUVENTUS OLMAZSA BARCELONA



Daily Express'te yer alan habere göre; serbest oyuncu statüsünde bulunan Di Maria, Juventus ile görüşmelerini sürdürüyor. 34 yaşındaki futbolcunun Juventus ile anlaşamaması halinde ise Barcelona'ya katılmak istediği biliniyor.



ANGEL DI MARIA'NIN PERFORMANSI



PSG formasıyla 7 sezonda 92 gol atan futbolcu, geride bıraktığımız sezon ligde 26 maça çıktı. Tangocu, bu karşılaşmalara 5 gol ve 7 asist sığdırdı. Angel Di Maria, PSG'den önce Manchester United, Real Madrid, Benfica, Rosario Central takımlarında görev yapmıştı.





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