Angel Correa'ya hakeme hakaretten 5 maç ceza

İspanya Futbol Federasyonu'na (RFEF) bağlı Disiplin Komitesi, Getafe-Atletico Madrid maçında hakeme hakaret eden Arjantinli futbolcu Angel Correa'ya 5 maç ceza verdi.



Disiplin Komitesi, Getafe maçının 88. dakikasında kırmızı kart gören Angel Correa'ya "baş hakeme yönelik hakaret, sözlü hakaret ve aşağılayıcı tutumlardan" toplam 5 maç ceza verildiğini duyurdu.



Getafe'ye deplasmanda 2-1 mağlup olan Atletico Madrid'in forvet oyuncusu Correa, Getafeli Djene'ye yaptığı faulun ardından kırmızı kart gösteren baş hakem Cuadra Fernandez'e argo sözler etmişti.



Correa, maçın ardından yaptığı açıklamada da "Çok hassas bir anda takımımı 10 kişi bıraktığım için çok gergindim ve en kötü şekilde karşılık verdim." diyerek hakem Fernandez'den özür dilemişti.



