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Ange Postecoglou'dan şampiyonluk sonrası açıklama

Tottenham Teknik Direktörü Ange Postecoglou, UEFA Avrupa Ligi zaferinin ardından TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

calendar 22 Mayıs 2025 01:55 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2025 02:01
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Ange Postecoglou'dan şampiyonluk sonrası açıklama
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Tottenham, UEFA Avrupa Ligi finalinde Manchester United'ı 1-0 mağlup ederek uzun yıllar sonra büyük bir kupaya uzandı. Teknik direktör Ange Postecoglou, zafer sonrası TRT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. 

Şampiyonluk sonrası konuşan Postecoglou, "Her zaman duygusal zamanlar geçirmek durumunda kalıyorsunuz. Taraftarlarımız bizimle birlikteydi. 41 yıl sonra bu takıma ulaştırdık başarıyı. Hep birlikte yaptık bunu. Ve elbette ki başarı hepimiz için hep birlikte oldu." dedi.

"KAZANMAK ZORUNDAYDIK"

Deneyimli teknik adam, "Kulüp için çok önemli bir sene oldu ve biz tabii ki geçtiğimiz sene yukarılarda tamamlandıktan sonra elbette ki bir şeyler de kazanmak zorundaydık. Bunun ihtiyacı içerisindeydik ve bunu bu şekilde kazandık." ifadelerini kullandı.

"HAFİFLEMİŞ HİSSEDİYORUM"

Postecoglou, açıklamalarının devamında "Ben her zaman hayatım boyunca zorluk yaşadım. Bazen anlayabiliyorum, bazen tabii ki anlamakta zorlanıyorsunuz tepkileri. Ama bunlar gerçekler ve biz inandık. Bu sene bir şeyler yapmamız gerektiğini ve yapmak istediğimizi ve başarıya ulaşabileceğimize inandık. Zorlandığımız zamanlar, düştüğümüz zamanlar tabii ki baskı arttı ama biz başardık. Tabii ki şimdi hafiflemiş hissediyorsunuz. Çünkü çok büyük bir sorumluluk, büyük bir takımın yöneticisi, teknik direktörü olduğunuzda bu zorluğu hissediyorsunuz" diye konuştu.

"ZOR BİR OYUN OLDU"

Postecoglou, final maçını ise "Maçla ilgili olarak tabii ki sık bir oyun oldu, zor bir oyun oldu. Biz savunmada da zorlandık. Ama bütün alanlarda United'ı durdurup, hücumda güçlü olmaya çalıştık. Ve bazı noktalarda tabii ki top kayıpları oldu. Ama taktik olarak oyuncularımız gerekeni yaptılar." sözleriyle değerlendirdi.

"OTELE DÖNÜP..."

Son olarak geleceğe dair düşüncelerini paylaşan Postecoglou, "Geleceğimize bakacak olursak, şimdi tabii ki otele dönüp hayatımı devam ettireceğim." ifadelerini kullandı.


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