Ange Postecoglou: "Arsenal bizden korkacak"

Tottenham Teknik Direktörü Ange Postecoglou, Arsenal maçı öncesinde çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Ange Postecoglou: 'Arsenal bizden korkacak'
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22 Eylül 2023 17:37
Son güncelleme 22 Eylül 2023 17:38
Tottenham'ın Avustralyalı teknik direktörü Ange Postecoglou, Premier Lig'in 6. haftasında oynayacakları Arsenal maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

"BİZDEN KORKACAKLAR"

Londra derbisinde oyun anlayışlarını değiştirip değiştirmeyecekleri üzerine sorulan soruya yanıt veren Postecoglou, "Arsenal maçında oyun planımızda değişiklik olmayacak. Sahaya çıkacağız ve onlara hayatlarının en korkulu anlarını yaşatacağız." ifadelerini kullandı.

Arsenal-Tottenham mücadelesi, 24 Eylül Pazar günü TSİ 16:00'da Emirates Stadı'nda oynanacak. Maç öncesi iki ekibin de 13 puanı bulunuyor.
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