Anelka: 'Mbappe'nin Real Madrid için şüphesi kalmamıştır'

Fransız efsane futbolcu Nicolas Anelka, Kylian Mbappe'nin PSG'den ayrılma ihtimaliyle ilgili konuştu.



Le Parisien'e verdiği röportajda Mbappe yorumu yapan Anelka, "Bence o çoktan kararını verdi. Eğer şüpheleri varsa da bu son maçtan sonra değişmiştir. Bu son maçtan sonra Kylian Mbappe'nin PSG'de nasıl kalma kararı verebileceğine inanamıyorum. Hala biraz tereddütü varsa terazinin ayrılması yönünde olacağı çok açık" açıklamasını yaptı.



2005-2006 sezonunda Fenerbahçe forması giyen Nicolas Anelka, 1995-1997 ve 2000-2002 yılları arasında PSG'de, 1999-2000 sezonunda ise Real Madrid'de boy göstermişti.





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