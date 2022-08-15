Andrea Belotti'den Galatasaray'a yeşil ışık!

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan İtalyan golcü Andrea Belotti'nin, Roma'nın ile süren müzakerelerin uzaması sebebiyle diğer alternatiflere yöneldiği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Andrea Belotti'den Galatasaray'a yeşil ışık!
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15 Ağustos 2022 19:12
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a, İtalyan golcü Andrea Belotti'den yeşil ışık geldi.

İtalyan basınında çıkan habere göre; Uzun süredir Roma ile görüşmelerini sürdüren Andrea Belotti, müzakerelerin uzaması nedeniyle diğer alternatiflere yönelmeye başladı. Torino ile sözleşmesini tamamladıktan sonra herhangi bir kulübe imza atmayan Belotti'nin, Palermo şehrinde bireysel olarak çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

NICE VE GALATASARAY

Haberde; Roma'nın Eldor Shomurodov'u elden çıkaramaması sebebiyle Belotti transferinde adım atamadığı belirtilirken, Belotti'nin kendisine teklifte bulunan Nice ve Galatasaray üzerine düşünmeye başladığı ifade edildi. Fransız ekibi Nice'in 4 yıllık sözleşme önerdiği Belotti'ye, Galatasaray'ın yıllık 6 milyon euro üzerinden bir kontrat sunduğu belirtildi.

28 yaşındaki tecrübeli forvet Andrea Belotti, 7 sezon formasını giydiği Torino'da çıktığı 251 resmi maçta 113 gol, 28 asistlik katkı sağladı.





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