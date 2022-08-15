Andrea Belotti'den Galatasaray'a yeşil ışık!

Transfer çalışmalarını sürdüren, İtalyan golcüyeşil ışık geldi.İtalyan basınında çıkan habere göre; Uzun süredirile görüşmelerini sürdüren Andrea Belotti, müzakerelerin uzaması nedeniyleTorino ile sözleşmesini tamamladıktan sonra herhangi bir kulübe imza atmayan Belotti'nin, Palermo şehrindeifade edildi.Haberde; Roma'nınelden çıkaramaması sebebiyle Belotti transferinde adım atamadığı belirtilirken, Belotti'nin kendisine teklifte bulunanveüzerine düşünmeye başladığı ifade edildi. Fransız ekibiönerdiği Belotti'ye,üzerinden bir kontrat sunduğu belirtildi.28 yaşındaki tecrübeli forvet Andrea Belotti, 7 sezon formasını giydiği Torino'da çıktığı 251 resmi maçta 113 gol, 28 asistlik katkı sağladı.