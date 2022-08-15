Andrea Belotti'den Galatasaray'a yeşil ışık!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a, İtalyan golcü Andrea Belotti'den yeşil ışık geldi.
İtalyan basınında çıkan habere göre; Uzun süredir Roma ile görüşmelerini sürdüren Andrea Belotti, müzakerelerin uzaması nedeniyle diğer alternatiflere yönelmeye başladı. Torino ile sözleşmesini tamamladıktan sonra herhangi bir kulübe imza atmayan Belotti'nin, Palermo şehrinde bireysel olarak çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.
NICE VE GALATASARAY
Haberde; Roma'nın Eldor Shomurodov'u elden çıkaramaması sebebiyle Belotti transferinde adım atamadığı belirtilirken, Belotti'nin kendisine teklifte bulunan Nice ve Galatasaray üzerine düşünmeye başladığı ifade edildi. Fransız ekibi Nice'in 4 yıllık sözleşme önerdiği Belotti'ye, Galatasaray'ın yıllık 6 milyon euro üzerinden bir kontrat sunduğu belirtildi.
28 yaşındaki tecrübeli forvet Andrea Belotti, 7 sezon formasını giydiği Torino'da çıktığı 251 resmi maçta 113 gol, 28 asistlik katkı sağladı.
İtalyan basınında çıkan habere göre; Uzun süredir Roma ile görüşmelerini sürdüren Andrea Belotti, müzakerelerin uzaması nedeniyle diğer alternatiflere yönelmeye başladı. Torino ile sözleşmesini tamamladıktan sonra herhangi bir kulübe imza atmayan Belotti'nin, Palermo şehrinde bireysel olarak çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.
NICE VE GALATASARAY
Haberde; Roma'nın Eldor Shomurodov'u elden çıkaramaması sebebiyle Belotti transferinde adım atamadığı belirtilirken, Belotti'nin kendisine teklifte bulunan Nice ve Galatasaray üzerine düşünmeye başladığı ifade edildi. Fransız ekibi Nice'in 4 yıllık sözleşme önerdiği Belotti'ye, Galatasaray'ın yıllık 6 milyon euro üzerinden bir kontrat sunduğu belirtildi.
28 yaşındaki tecrübeli forvet Andrea Belotti, 7 sezon formasını giydiği Torino'da çıktığı 251 resmi maçta 113 gol, 28 asistlik katkı sağladı.