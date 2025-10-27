27 Ekim
Anderson Talisca: "Bu durum beni hiç etkilemedi"

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Gaziantep FK maçı sonrası konuştu.

27 Ekim 2025
Haber: Sporx.com
Anderson Talisca: 'Bu durum beni hiç etkilemedi'
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Gaziantep FK maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"ÖNEMLİ OLAN TOPU ALDIĞIMIZDA ETKİLİ OLMAK"

8 kez topla buluşmasına rağmen 2 gol atmasının sorulması üzerine ise Talisca şu ifadeleri kullandı:

"Önemli olan topu aldığınızda etkili olmak. Bu çok fazla çalışmanın ürünü. Konsantre olmanız gerekiyor. Bunları yapabildiğim için mutluyum."

"KOLEKTİF OLARAK İYİ PERFORMANS GÖSTERİYORUZ"

Takım performansını öven Brezilyalı yıldız, "Takım olarak gelişimimizi pozitif görüyorum. Kolektif olarak iyi performans gösteriyoruz. Hocamızın istediklerini sahaya yansıtıyoruz. Bu yüzden takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bugünkü galibiyet önemliydi. Şimdi yapmamız gereken bir sonraki maça hazırlanmak." dedi.

"BU DURUM BENİ HİÇ ETKİLEMEDİ"

Kadıköy'de kaçırdığı penaltıların kendisini psikolojik olarak etkileyip etkilemediği sorusuna da yanıt veren Talisca, "Bu durum beni hiç etkilemedi. İyi, büyük futbolcuların buna alışkın olmaları gerekiyor. Benim tek odağım golü atmak oluyor. Bu durumu normal karşılıyorum ve o an beni hiç etkilemiyor." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
