Anderlecht'ten Fenerbahçe maçı için 50 kişiye men cezası!

Fenerbahçe ile UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda karşılaşan Anderlecht'te, 40 taraftarın bir yıl stadyuma girişi yasaklandı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Anderlecht ile Fenerbahçe arasında 20 Şubat'ta oynanan Avrupa Ligi maçında yaşanan vahim olayların ardından UEFA, Brüksel ekibine para cezası verdi. Tribünlerdeki olaylar, kulüp içinde disiplin soruşturmalarına da yol açtı.
Belçika ekibi, biletlerini karaborsada Türk taraftarlara satan 40 kişiyi tespit ederek, normalde kendi taraftarlarına ayrılmış bölümlerde bulunan Fenerbahçeli taraftarlara ceza verdi. Bu 40 kişinin tamamına bir yıl stadyuma giriş yasağı uygulandı.
Bazı biletlerin 500 avroya kadar yüksek fiyatlara satıldığı ve bunun, ara sıra yapılan bir satıştan ziyade organize bir ticaret olduğu tespit edildi.
Yasadışı satış yaptıkları gerekçesiyle haklarında ceza verilen 40 kişinin yanı sıra, tribünlerde çıkan olaylara katılan 10 taraftar daha tespit edildi. Bu kişilere de ayrıca stadyuma giriş yasağı getirildi.
Anderlecht ile Fenerbahçe arasında 20 Şubat'ta oynanan Avrupa Ligi maçında yaşanan vahim olayların ardından UEFA, Brüksel ekibine para cezası verdi. Tribünlerdeki olaylar, kulüp içinde disiplin soruşturmalarına da yol açtı.
Belçika ekibi, biletlerini karaborsada Türk taraftarlara satan 40 kişiyi tespit ederek, normalde kendi taraftarlarına ayrılmış bölümlerde bulunan Fenerbahçeli taraftarlara ceza verdi. Bu 40 kişinin tamamına bir yıl stadyuma giriş yasağı uygulandı.
Bazı biletlerin 500 avroya kadar yüksek fiyatlara satıldığı ve bunun, ara sıra yapılan bir satıştan ziyade organize bir ticaret olduğu tespit edildi.
Yasadışı satış yaptıkları gerekçesiyle haklarında ceza verilen 40 kişinin yanı sıra, tribünlerde çıkan olaylara katılan 10 taraftar daha tespit edildi. Bu kişilere de ayrıca stadyuma giriş yasağı getirildi.