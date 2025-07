Anadolu Efes'te ayrılık: Elijah Bryant

Anadolu Efes, 30 yaşındaki Amerikalı oyuncu Elijah Bryant ile yollarını ayırdığını açıkladı.



Kulüp, resmi hesabından Bryant'a veda mesajı yayımladı;



"Anadolu Efes Spor Kulübü olarak uzun zamandır formamızı terleten Elijah Bryant ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Her zaman tarihimizin parçası olacak Elijah'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Thank you Elijah!" ifadeleri kullanıldı.



Elijah Bryant, 2021 tarihinde Milwaukke Bucks'tan Anadolu Efes'e transfer olmuştu.