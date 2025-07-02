Anadolu Efes, Sırp başantrenör ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Anadolu Efes, başantrenörlük görevine NBA kökenli deneyimli çalıştırıcı Igor Kokoskov'u getirdi. 53 yaşındaki Sırp koç ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

calendar 02 Temmuz 2025 15:36
Haber: AA, Fotoğraf: Anadoluefessk.org
Anadolu Efes, Sırp başantrenör ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
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Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Igor Kokoskov getirildi.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 2023'ten bu yana Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Atlanta Hawks'ta yardımcı antrenörlük yapan 53 yaşındaki Sırp çalıştırıcıyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Igor Kokoskov, Türkiye'de ikinci kez görev alacak. Kokoskov, 2020-2021 sezonunda Fenerbahçe Beko'nun başantrenörlüğünü üstlenmişti.



Gürcistan, Slovenya ve Sırbistan milli takımları ile NBA ekibi Phoenix Suns'ta başantrenörlük yapan Igor Kokoskov, 2000 yılından bu yana birçok NBA temsilcisinin teknik ekibinde de yer aldı.

Slovenya, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 53 yaşındaki başantrenör yönetiminde İstanbul'da şampiyonluğa ulaşmıştı.

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