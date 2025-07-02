Anadolu Efes, Derek Willis ile yollarını ayırdı

Anadolu Efes, ABD'li oyuncusu Derek Willis ile ayrılık yaşandığını açıkladı.

calendar 02 Temmuz 2025 18:46
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Anadolu Efes, Derek Willis ile yollarını ayırdı
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Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda ABD'li oyuncu Derek Willis ile yollar ayrıldı.

Lacivert-beyazlı kulüpten 30 yaşındaki uzun forvetin ayrılığına ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün sadece bir oyuncuya değil, paylaştığımız her andan büyük keyif aldığımız güzel bir aileye veda ediyoruz. Aramıza katıldıkları ilk günden bu yana, büyük bir tutkuyla bağlandıkları formamıza yeni bir üye daha kazandıran bu aile, her zaman mavi kalacak. Birlikte geçirdiğimiz bu harika iki sezon için Derek, Keely ve Wolf'a teşekkür ederiz. Burası her zaman sizin eviniz olacak."

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