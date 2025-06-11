Anadolu Efes-Beşiktaş yarı final serisinde dördüncü maç oynanacak

Basketbol Süper Ligi yarı final serisinde 2-1 önde olan Anadolu Efes, Beşiktaş'ı yenmesi halinde adını finale yazdıracak.

calendar 11 Haziran 2025 10:08
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Anadolu Efes-Beşiktaş yarı final serisinde dördüncü maç oynanacak
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi dördüncü maçında Anadolu Efes, 12 Haziran Perşembe günü Beşiktaş Fibabanka'yı konuk edecek.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

Toplamda 3 galibiyete ulaşacak ekibin adını finale yazdıracağı seride Anadolu Efes'in 2-1 üstünlüğü bulunuyor.

Anadolu Efes, galip gelmesi durumunda finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak. Siyah-beyazlıların kazanması halinde ise finale yükselecek ekip beşinci ve son maçta belli olacak.


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