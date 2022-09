Ampute Futbol Milli Takımı, bu kez Dünya Kupası'nı kaldırmak istiyor

Ampute Milli Futbol Takımı, 30 Eylül-9 Ekim'de Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek 2022 Dünya Kupası hazırlıklarını Bolu kampıyla sürdürüyor.



Teknik direktör Osman Çakmak, AA muhabirine, Bolu kampının teknik ve taktik ağırlıklı olduğunu kaydetti.



Geçen yıl Avrupa Şampiyonası'na giderken son kampı Bolu'da yaptıklarını hatırlatan Çakmak, "Bolu kampından sonra İstanbul'a geçmiştik ve daha sonra namağlup Avrupa şampiyonu olduk." diye konuştu.



Çakmak, takımın enerjisi, sinerjisi ve asaletinin kendilerini mutlu ettiğini vurgulayarak, "Eksiklerimiz yok mu? Var. O eksiklerimizi de Bolu'da tamamlayıp, İstanbul'da 19 Eylül tarihinde kampa girdiğimizde her şeyi çözmüş olacağız. Fiziksel, mental ve psikolojik anlamda hepsini tamamlamış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.



A, B ve C planını rakibe göre ayarlayacaklarını anlatan Çakmak, çok güçlü rakiplerle oynayacaklarını, ona göre çalışmaların tam hızla devam ettiğini anlattı.



Çakmak, Türk milletinin her türlü mutluluğu hak ettiğini belirterek, "2018 yılında oynanan Dünya Kupası'nda penaltı kaçırmıştım. 'Türk halkı hakkını helal etsin.' dedim. Ben ne görev düşerse yapmaya hazırım şeklinde söyledim. Federasyon yetkilileri de bizi göreve getirdi. O zaman şöyle bir cümle kullanmıştım. Sahada bir tane Osman Çakmak var. Hoca olduğumuzda 15 tane Osman Çakmak olur demiştim. Biz de o sinerji ile devam ediyoruz." şeklinde konuştu.



- "O kupayı kaldırmak istiyoruz"



Başarı için her şeyi yaptıklarını anlatan Çakmak, "Maç maç düşünüp 9 Ekim'de o kupayı kaldırmak istiyoruz." dedi.



Çakmak, 2 Avrupa şampiyonluğu, dünya ikinciliği ve üçüncülükleri olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:



"Sportif başarıda tek eksik bir şey var, Dünya Kupası. Onu da müzemize koyduktan sonra başarımızı gerçekleştirmiş olacağız. Arkadaşlara şunu söylüyorum, zirveye çıkmak kolay olabilir ama zirvede kalıcı olmak lazım. Dünyada ampute futbolda söz sahibiyiz. Tüm ülkeler bizden çekiniyor. Biz de tüm ülkelere saygı duyuyoruz. Asla saygısızlık yapmayacağız. Onlara da çok iyi bir misafirperverlik göstereceğiz. Topu onlara göstermeden biz oynayacağız."



- Fatih Şentürk: "Engelli olduk ama milli forma nasip oldu"



Oyunculardan Fatih Şentürk (33) de 18 yaşında geçirdiği trafik kazasının ardından arkadaşlarını sayesinde ampute futbolla tanıştığını, 2010 yılından beri forma giydiğini kaydetti.



Milli takımda olmaktan gurur duyduğunu anlatan Şentürk, "Milli formayı giymek herkese nasip olmaz. Engelli olduk ama milli forma nasip oldu. Her şeyden önemlisi bu." diye konuştu.



Şentürk, "Müzemizde sadece bir dünya şampiyonluğu kupası eksik. Onun da bu sene vakti geldi inşallah. İnşallah kupayı 9 Ekim gecesi kazanıp ülkemize armağan edeceğiz." ifadesini kullandı.



Maçları büyük statlarda oynayacaklarını anlatan Şentürk, şunları kaydetti:



"Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ımızın sahasında maçlarımızı oynayacağız. İstanbul halkını şimdiden davet ediyorum maçlara. Lütfen bizleri yalnız bırakmasınlar, destek olsunlar. Destek vereceklerinden yüzde 100 eminim. O tüm stat bayraklarla dolup taşacak. Bize verdikleri enerjiyle hocamızın vermiş olduğu teknik ve taktikleri birleştirip alacağız hepsini."



"Giydiğimiz formanın hakkını vermek zorundayız." diyen Şentürk, "Grubumuzda güçlü rakiplerimiz var. Çok önemli bir şampiyona. Fransa, Haiti, Liberya gibi güçlü dünya ülkeleri var. Bunlara karşı güçlü kalabilmek için antrenman yapmak zorundayız. Kazanmak için her şeyi yapıp, 85 milyonu mutlu etmek istiyoruz." dedi.





