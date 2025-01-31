Amed Sportif Faaliyetler, Belçika liginden Charly Keita'yı transfer etti

Trendyol 1. Lig ekibi Amedspor, Belçika temsilcisi Beerschot VA'dan 25 yaşındaki forvet Charly Keita'yı kadrosuna kattı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Amed Sportif Faaliyetler, Belçika liginden Charly Keita'yı transfer etti
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31 Ocak 2025 18:49

1'inci Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler, Belçika ekiplerinden Beerschot VA'nın 25 yaşındaki forvet oyuncusu Charly Keita'yı transfer etti. 

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hoş geldin Charly Keita! Daha önce Jupiler Pro Ligi'nde Beerschot forması giyen forvet oyuncusu Charly Keita, artık Amedspor forması giyecek. Kulübümüzün başarısı için ter dökecek olan Charly Keita'ya başarılar diliyoruz. Camiamıza hayırlı olsun" denildi. 

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