Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Amed SK, deplasmanda Serikspor'a konuk oldu.



Ümraniye oynanan mücadeleyi konuk ekip Amed SK, 2-1 kazandı.



Amed'e deplasmanda galibiyeti getiren golleri 57 ve 87. dakikalarda Mbaye Diagne attı. Ev sahibi Serikspor'un tek golü 68. dakikada Gökhan Altıparmak'tan geldi.



Bu sonuçla birlikte Amed SK, ligdeki üst üste ikinci galibiyetini elde ederek haftayı 19 puanla 4. sırada tamamladı. Ligde 4 maçtır galibiyet alamayan Serikspor ise 13 puan ile 13. sırada konumlandı.



Ligde gelecek hafta Amed SK, İstanbulspor'u ağırlayacak. Serikspor, Pendikspor'a konuk olacak.



Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir



Hakemler: Turgut Doman, Mehmet Şengül, Çağrıcan Pazarcıklı



Serikspor: İbrahim Demir, Martynov, Gotsuk, Batuhan İşçiler, Burak Asan, Selim Dilli (Dk. 84 Tikhiy), Bilal Ceylan, Emrecan Terzi, Berkovskiy, Amaral (Dk. 70 Erhan Çelenk), Gökhan Altıparmak (Dk. 70 Şeref Özcan)



Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Uğur Adem Gezer, Hasan Ali Kaldırım, Sinan Kurt, Aytaç Kara (Dk. 71 Poko), Traore (Dk. 90+3 Kouyate), Dia Sabia (Dk. 79 Fernando), Çekdar Orhan (Dk. 46 Mospuera), Diagne (Dk. 90+3 Afena-Gyan)



Goller: Dk. 57 ve Dk. 87 Diagne (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 68 Gökhan Altıparmak (Serikspor)



Sarı kartlar: Dk. 21 Gökhan Altıparmak, Dk. 44 Batuhan İşçiler, Dk. 52 Burak Asan (Serikspor), Dk. 33 Murat Uçar (Amed Sportif Faaliyetler)



