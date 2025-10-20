20 Ekim
Amed SK, Diagne ile kazandı!

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Amed SK, deplasmanda Serikspor'u 2-1 mağlup etti.

calendar 20 Ekim 2025 17:58 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2025 18:33
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Amed SK, Diagne ile kazandı!
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Amed SK, deplasmanda Serikspor'a konuk oldu.

Ümraniye oynanan mücadeleyi konuk ekip Amed SK, 2-1 kazandı.

Amed'e deplasmanda galibiyeti getiren golleri 57 ve 87. dakikalarda Mbaye Diagne attı. Ev sahibi Serikspor'un tek golü 68. dakikada Gökhan Altıparmak'tan geldi.

Bu sonuçla birlikte Amed SK, ligdeki üst üste ikinci galibiyetini elde ederek haftayı 19 puanla 4. sırada tamamladı. Ligde 4 maçtır galibiyet alamayan Serikspor ise 13 puan ile 13. sırada konumlandı.

Ligde gelecek hafta Amed SK, İstanbulspor'u ağırlayacak. Serikspor, Pendikspor'a konuk olacak.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Turgut Doman, Mehmet Şengül, Çağrıcan Pazarcıklı

Serikspor: İbrahim Demir, Martynov, Gotsuk, Batuhan İşçiler, Burak Asan, Selim Dilli (Dk. 84 Tikhiy), Bilal Ceylan, Emrecan Terzi, Berkovskiy, Amaral (Dk. 70 Erhan Çelenk), Gökhan Altıparmak (Dk. 70 Şeref Özcan)

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Uğur Adem Gezer, Hasan Ali Kaldırım, Sinan Kurt, Aytaç Kara (Dk. 71 Poko), Traore (Dk. 90+3 Kouyate), Dia Sabia (Dk. 79 Fernando), Çekdar Orhan (Dk. 46 Mospuera), Diagne (Dk. 90+3 Afena-Gyan)

Goller: Dk. 57 ve Dk. 87 Diagne (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 68 Gökhan Altıparmak (Serikspor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Gökhan Altıparmak, Dk. 44 Batuhan İşçiler, Dk. 52 Burak Asan (Serikspor), Dk. 33 Murat Uçar (Amed Sportif Faaliyetler)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
15 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
