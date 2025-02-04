Alvaro Morata, ayağının tozuyla sahaya indi!

Galatasaray'da 2 Şubat Pazar günü İstanbul'a gelen Alvaro Morata, akşam Gaziantep'e geçti. Dün kulübede başladığı maçta 69. dakikada oyuna giren İspanyol golcü, ilk sınavında alkış aldı."

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Alvaro Morata, ayağının tozuyla sahaya indi!
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04 Şubat 2025 09:44

Mauro Icardi ve Victor Osimhen'den sonra bir dünya yıldızını daha kadrosuna katan Galatasaray, yeni oyuncusuna hiç vakit kaybetmeden formayı giydirdi. 

Birkaç gün öncesine kadar Milan formasıyla hafta sonundaki Inter derbisini beklerken, Galatasaray'ın araya girmesiyle pazar günü İstanbul'a gelip resmi sözleşmeye imza atan Alvaro Morata, akşam saatlerinde takımla buluşmak üzere Gaziantep'e geçti. Otelde yeni arkadaşlarıyla kampa giren 32 yaşındaki futbolcu, Batshuayi'nin yerine Gaziantep maçı kadrosuna alınırken, mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

AZ ZAMANDA ÇOK ÇALIŞTI 

Oyunu kenardan ilgiyle takip eden Morata, dakikalar 69'u gösterdiğinde Mertens'in yerine oyuna dahil oldu. Böylece sadece 1 gün içerisinde binlerce kilometre yol kat eden İspanyol forvet, ayağının tozuyla sahaya çıktı, Sarı-Kırmızılı formayla siftah yaptı. Oyunda kaldığı bölümde de oldukça çalışkan bir görüntü sergileyen tecrübeli futbolcu, Okan Buruk'un sistemine ne denli katkı vereceğinin ipuçlarını gösterdi. Deplasman tribününde yer alan Galatasaray taraftarı da Morata'yı ayakta alkışladı.

BONSERVİSİ DE ALINACAK

Galatasaray Morata'yı kiraladığını açıklasa da, satın alma opsiyonunu da kullanacak. Sezonun 2. yarısında 3 milyon Euro maaş alacak olan Matador için 6 milyon Euro da kiralama bedeli ödendi. Kiralık anlaşması, gelecek sezonun ilk yarısını da kapsıyor ve yine tek devre için 3 milyon Euro maaş verilecek. Galatasaray bu süreçte oyuncunun 8 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu, 6 taksitle ödeyerek kullanacak. Böylece Morata'nın bonservisi toplamda 14 milyon Euro'ya, yıllık maaşı da 6 milyon Euro'ya denk gelmiş olacak. 

 
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