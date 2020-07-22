Altınordu'da en fazla oynayan kaleci Erhan Erentürk

Oyuncu Maç Süre Sarı Kırmızı Gol Ali Mert Aydın 3 225 0 0 0 Ali Yaşar 11 605 0 0 0 Anıl Koç 15 1185 2 0 5 Batuhan Kırdaroğlu 7 259 0 0 0 Berkay Samancı 21 1237 3 0 0 Burak İnce 21 744 1 0 2 Egehan Gök 4 196 0 0 0 Engin Bekdemir 1 16 0 0 0 Enis Destan 1 3 0 0 0 Erhan Erentürk 33 2970 2 0 0 Ersel Aslıyüksek 12 681 3 0 0 Fatih Aktay 5 210 1 0 0 Furkan Çil 13 1046 2 0 0 Hüsamettin Yener 14 691 0 0 3 Hüseyin Atakan Üner 32 2362 3 0 4 Kahraman Demirtaş 7 460 0 0 0 Kemal Rüzgar 19 861 1 0 7 Kerim Alıcı 26 2245 3 0 0 Mertcan Dağlı 1 90 0 0 0 Metehan Mimaroğlu 17 1217 2 0 4 Muhammed Mert 29 2369 2 0 3 Muzaffer Kocaer 4 109 2 0 0 Oğulcan Ülgün 25 2080 11 0 0 Okan Derici 25 1744 6 0 4 Onur Taha Takır 12 647 2 0 0 Ravil Tagir 32 2776 0 0 1 Sinan Osmanoğlu 32 2880 8 0 1 Ufuk Budak 22 1874 6 0 0 Yasin Ozan 22 1171 2 0 2 Yiğit Emre Çeltik 1 20 0 0 0 Yusuf Yalçın Arslan 17 687 4 0 0

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da 2019-2020 sezonunda en fazla forma giyen isim, 33 maçta 2 bin 970 dakika sahada kalan kaleci Erhan Erentürk oldu.Sezonu 8 galibiyet, 13 beraberlik ve 13 yenilgiyle 37 puan toplayarak kapatan Altınordu, kendisine 14. sırada yer buldu. Bu sezon 31 farklı ismin şans yakaladığı Altınordu'da 33 maçta 2 bin 970 dakika sahada kalan kaleci Erhan Erentürk, en uzun süre forma giyen isim olmayı başardı.Erhan'ı 32 maçta 2 bin 880 dakika görev yapan Sinan Osmanoğlu ile 32 müsabakada 2 bin 776 dakika forma giyen Ravil Tagir takip etti.İzmir temsilcisinde rakip ağları 7 kez havalandıran Kemal Rüzgar en golcü isim olurken, onu 5 golle Anıl Koç, 4'er golle Hüseyin Atakan Üner, Metehan Mimaroğlu ve Okan Derici, 3'er golle Hüsamettin Yener ile Muhammed Mert, 2'şer golle Burak İnce ve Yasin Ozan, 1'er golle de Ravil Tagir ve Sinan Osmanoğlu izledi.Ligin en centilmen takımı konumundaki Altınordu'da hiçbir futbolcu kırmızı kartla cezalandırılmadı. 11 sarı kart gören Oğulcan Ülgün ile 8 sarı kart gören Sinan Osmanoğlu, en fazla uyarı alan isimler olarak dikkati çekti.Altınordu'da 2019-2020 sezonunda forma giyen futbolcuların performansı şöyle:Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, AA muhabirine, bu sezon öz kaynak sistemlerinden yetişen 10 oyuncunun A takımda görev aldığını kaydetti.TFF 1. Lig'in zorlu bir yapısı olduğunu belirten Eroğlu, şöyle konuştu:"Süper Lig'e yükselen üç takım dışında herkesin başarısız diye adlandırıldığı bir sistemin içindeyiz. Türk futbolu ve bu toprakların çocukları için yapılacak o kadar çok şey varken, tüm odağın şampiyonluk olmasını doğru bulmuyorum. Ravil Tagir ve Burak İnce gibi iki yıldız oyuncuyu 15-16 yaşlarında TFF 1. Lig'de oynatmak, şampiyonluktan çok daha önemli."