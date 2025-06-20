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Altınordu'nun 5 eski oyuncusu Olcay Şahan'ın radarında

Altınordu'nun teknik direktörü Olcay Şahan, Geçtiğimiz dönemlerde Altınordu'da forma giymiş 5 oyuncu ile ilgileniyor.

calendar 20 Haziran 2025 13:03
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altınordu'nun 5 eski oyuncusu Olcay Şahan'ın radarında
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da forma giyen 5 futbolcu için geçen sezon kırmızı-lacivertli takımı çalıştıran teknik direktör Olcay Şahan'ın nabız yokladığı iddia edildi.

Yeni sezon öncesi Kırmızı Grup'ta yer alan Yeni Mersin İdman Yurdu ile 2 yıllık anlaşmaya varan Şahan, İzmir temsilcisindeki eski öğrencilerini gündemine aldı.

Olcay Şahan'ın Altınordu ile sözleşmeleri sona eren stoperler Mete Yıldız ve Eren Tokat, orta saha oyuncusu Kaan Baysal, sağ bek Alper Tursun ve kontratı devam eden orta saha oyuncusu Tahsin Çakmak'ı yeni takımına transfer ettirebileceği ifade edildi. Gurbetçi teknik adam futbolu bırakmadan önce Mete, Eren, Kaan ve Alper'le birlikte Afyonspor'da forma giymişti.


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