Altınordu'da Hüseyin parlıyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk hedefiyle mücadele eden Altınordu'nun ilk yarıdaki en önemli gol silahı sol kanat Hüseyin Bulut oldu.



Sezon başında Almanya 4'üncü Lig ekibi Wuppertaler SV'den kadroya dahil edilen 25 yaşındaki gurbetçi santrfor, 7 kez rakip fileleri sarsarak takımın en skorer ismi konumuna geldi. Hüseyin, 2 kez de asist yaptı.



Borussia Dortmund altyapısında yetişen tecrübeli futbolcu, 2015 yılında U16 ve U17 milli takımlarında 3'er kez forma giydi. Gurbetçi golcü Türkiye'deki ilk deneyimini ise 2019'da Göztepe'de yaşadı.



Sarı-kırmızılı kulüpte fazla forma şansı bulamayınca Almanya'ya dönerek bölgesel ligde top koşturan Hüseyin, bu sezon başında transfer olduğu Altınordu'da kendisine yeni bir sayfa açtı.



Kırmızı-lacivertli formayla ilk yarıda Kastamonuspor, Beykoz Anadoluspor (D), Fethiyespor (2), Karaköprü Belediyespor (D) ve Afyonspor (2) ağlarını havalandıran Hüseyin Bulut, takımının bu periyotta aldığı 4 galibiyet, 1 beraberlikte pay sahibi oldu.



Gurbetçi kanat oyuncusunun kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



