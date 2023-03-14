Altınordu'da büyü bozuldu

Kırmızı-lacivertli kulübün 2012 yılında şirketleşmesi ve Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın kulübü satın almasının ardından göreve getirilen teknik direktör Hüseyin Eroğlu, tam 10 yıl boyunca takımın başında yer alarak istikrar sembolü haline geldi.



Türkiye'nin Alex Ferguson'u olarak gösterilen Eroğlu ile geçen sezonun son haftasında yolların ayrılmasıyla birlikte Altınordu teknik adam konusunda dikiş tutturamadı.



Futbolcu yetiştirme felsefesinin yanı sıra antrenör yetiştirmeyi de misyon edinen Altınordu'da ilk olarak kulüp bünyesinde yer alan Ufuk Kahraman dümene geçti. Yardımcı antrenörlükten teknik patronluğa geçiş yapan Ufuk Kahraman, 17 maçta 11 mağlubiyet, 3 beraberlik, 3 galibiyet alınca kulübüne veda etti.



Kahraman'ın yerine koltuğa oturan Gökhan Ünal'ın Altınordu macerası da uzun sürmedi. Çıktığı 7 müsabakada 4 yenilgi, 2 beraberlik, 1 galibiyet alan Ünal'la da yollarını ayıran İzmir temsilcisi, bu sezon 3'üncü teknik adam olarak Hasan Özer'le anlaşmaya vardı.





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