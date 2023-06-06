Altınordu'da Ahmet Dereli gitti

Son 3 sezondur kırmızı-lacivertli formayı giyen 30 yaşındaki forvet sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İzmir temsilcisine veda etti. Ahmet Dereli, "3 sezon boyunca gururla formasını terlettiğim külübümle, personeliyle ve bize hep destek olan taraftarıyla böyle vedalaşmak istemezdim. Bütün güzellikler sizinle olsun, umarım tekrardan sizleri üst liglerde görebilirim" ifadelerini kullandı. Ahmet bu sezon sakatlığı nedeniyle beklentileri karşılayamamıştı.

Spor Toto Süper Lig'de küme düşen İzmir temsilci Altınordu'da veda yaşandı. Ahmet Dereli takımdan ayrıldığını açıkladı.