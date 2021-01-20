Altekma'dan önemli bir galibiyet

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 21. haftanın erteleme maçında Altekma, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Altekma'dan önemli bir galibiyet
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20 Ocak 2021 18:13
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 21. haftanın erteleme maçında Altekma, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi. Önemli bir galibiyete imza atan Altekma, 30 puanla 8.sıraya yerleşerek play-off çizgisine girdi.

Salon: Haldun Alagaş

Hakemler: Ramazan Demiröz, Ramazan Çevik

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Abdulsamet Yalçın, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Oğuzhan Doğruluk, Emir Kaan Öztürk, Rıfat Erden Çevikel (Beytullah Hatipoğlu, Emre Berat Fırat, Demirhan Durul, Ahmet Umur Şahin, Gökhan Çatal, Uğur Güneş)

Altekma: Yunus Emre Tayaz, Buculjevic, Hamacher, Ahmet Tümer, Oğuzhan Tarakçı, Muniz (Hüseyin Şahin, Mehmet Özbek, Berkant Mit, Mehmet Hacıoğlu)   

Setler: 25-27, 22-25, 25-23, 16-25

Süre: 125 dakika (34, 31, 35, 25)



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