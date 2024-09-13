Altekma kupa sınavında

Efeler Ligi takımlarından Altekma, Kupa Voley grup aşamasında 14 Eylül Cumartesi günü Ankara'da Alanya Belediyespor ile karşılaşarak çeyrek finale yükselme mücadelesi verecek.



Efeler Ligi ekiplerinden Altekma 14 Eylül Cumartesi günü Ankara'da organize edilen Kupa Voley grup maçında sahne alacak. 2'nci Grup'ta yer alan İzmir ekibi Başkent Voleybol Salonu'da saat 15.00'te Alanya Belediyespor'la kozlarını paylaşacak. Maçı TRT Spor Yıldız yayınlayacak. Grupta Develi Belediyespor'un kupaya katılmaması nedeniyle bu maçın galibi adını çeyrek finale yazdıracak. 1'inci Grup'taki Arkas Spor ise rakipleri Akkuş Belediyespor ve Türşad'ın kupaya katılmama kararı nedeniyle direkt çeyrek finale yükseldi.



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