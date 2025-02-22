Altekma, Halkbank'tan rövanşı aldı





İzmir temsilcisi aynı zamanda hafta içinde Kupa Voley çeyrek final maçında kendisini 3-1'lik skorla eleyen Başkent ekibini bu sezon aralarındaki 3'üncü karşılaşmada ilk kez dize getirmiş oldu. Ligde oynadığı 21 maçta 11 galibiyete ulaşan Altekma, ilk 8 iddiasını bir kez daha ortaya koydu.





Voleybolda, "Son topa kadar" sloganıyla mücadele eden mavi-beyazlılar önümüzdeki hafta Spor Toto deplasmanına çıkacak.

Efeler Ligi'nde evinde zirve takipçisi Halbank'ı 3-2 mağlup eden Altekma, ilk yarıda deplasmanda aynı skorla yenildiği rakibinden rövanşı aldı.