Altekma'da Gutierrez zirvede

Efeler Ligi'nde normal sezonu 7'nci sırada tamamlayıp Play-Off 5-8 Etabı'nda Spor Toto ile eşleşen Altekma'da Kübalı pasör çaprazı Miguel Gutierrez, sergilediği performansla ligin istatistiklerine damga vurdu.



Geçen sezon 1'inci Lig'de şampiyonluk yaşadığı İzmir temsilcisi ile sezon başında yeniden anlaşan 28 yaşındaki voleybolcu, "En Çok Sayı Alan" ve "En İyi Atak Yapan" oyuncu sıralamalarında zirvede yer aldı.



Altekma formasıyla toplam 523 sayı üreten Guti, 457 sayıyı ise atak olarak takımına kazandırdı. 1.99 boyundaki Küba Milli Takım oyuncusu bu performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Gutierrez, geçen sezon Konya'da Niksar Belediyespor'la oynanan Play-Off maçında ayak bileği çıkmasına rağmen oyuna devam ederek maçın 3-2 kazanılmasında pay sahibi olmuştu.











