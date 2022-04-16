Altay yeni başkanını arıyor!

Altay'da Özgür Ekmekçioğlu'nun başkanlıktan istifa etmesinin ardından 21-28 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek olağanüstü kongrede aday olması beklenen Mutlu Kasapoğlu kararından vazgeçtiğini açıkladı.



İsmi adaylar arasında geçen İbrahim Akman'ın da yüksek borç yükü yüzünden çekimser kaldığı Altay'da Kasapoğlu yaptığı yazılı açıklamada, "Genel kurulumuzda, büyük Altay Kulübü başkan adaylığına ilişkin olarak yapmış olduğum değerlendirmeler neticesinde, gelinen nokta itibariyle ve gördüğüm lüzum üzerine aday olmaktan vazgeçmiş bulunmaktayım. Bu süreçte şahsıma ilgi ve teveccüh gösterip, destek olan herkese sonsuz şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunarım. Genel kurulumuzun tüm camiamıza hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini de kullandı.



"ALTAY SAHİPSİZ KALMAZ"



Altay'da seçimli genel kurul öncesi Mutlu Kasapoğlu'nun adaylıktan çekilmesi, İbrahim Akman'ın da henüz kararının netleşmemesi sonrası Divan Kurulu Başkanı Sabri Sevenoğlu bir açıklama yaptı.



"Altay sahipsiz kalmaz" diyen Sevenoğlu, "28 Nisan'a kadar önümüzde bir yönetim listesi oluşturulması için uzun bir süre var. Altay sahipsiz kalmaz, herkes elini taşın altına sokacaktır" diye konuştu. Kulislerde ismi geçen İbrahim Akman ile görüştüklerini belirten Sevenoğlu, "Akman, adaylığa sıcak baksa da kararını vermiş değil. Kendisi bir oluşum içinde de yer alabileceğini belirtmiş" ifadelerini kullandı.



Denetleme kurulu tarafından hazırlanan rapora göre kulübün toplam borcu 350 milyon lira olarak açıklanmıştı.





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