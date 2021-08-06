Altay, Ümraniyespor'a kaybetti

Yeni sezon öncesi hazırlık maçında Altay, 1. Lig ekibi Ümraniyespor'a mağlup oldu.

Abone Ol
Altay, Ümraniyespor'a kaybetti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ağustos 2021 18:30
TFF 1. Lig ekibi Bereket Sigorta Ümraniyespor, Süper Lig ekibi Altay'ı hazırlık maçında 3-1 mağlup etti.

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Altay ile Bereket Sigorta Ümraniyespor, hazırlık maçında karşılaştı.

Kamp merkezindeki sahada oynanan müsabakada Bereket Sigorta Ümraniyespor, 21 ve 34. dakikalarda Del Valle, 43. dakikada ise Yusuf Emre Gültekin'in golleriyle ilk yarıyı 3-0 üstün tamamladı.

Maçın 67. dakikasında Altay, Daouda Bamba'nın golüyle farkı 2'ye indirdi: 1-3.

Kalan bölümde skorda bir değişiklik olmazken, Bereket Sigorta Ümraniyespor sahadan 3-1 galip ayrıldı.

 

Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.