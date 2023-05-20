Altay üç attı, sezonu galibiyetle bitirdi!

Spor Toto 1. Lig'de Altay, Tuzlaspor'u ağırladığı maçı üç golle kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Altay üç attı, sezonu galibiyetle bitirdi!
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20 Mayıs 2023 21:01
Spor Toto 1. Lig'de Altay ile Tuzlaspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi Altay oldu.

Tuzlaspor'un golünü 28. dakikada Bünyamin Yürür kaydetti.

Altay'a galibiyeti getiren goller 32. dakikada Arda Gezer, 45 ve 63. dakikada Marco Paixao'dan geldi.

Bu galibiyetin ardından Altay 40 puanla sezonu noktaladı. Tuzlaspor 38 puanla sezonu bitirdi.

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