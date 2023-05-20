Spor Toto 1. Lig'de Altay ile Tuzlaspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi Altay oldu.
Tuzlaspor'un golünü 28. dakikada Bünyamin Yürür kaydetti.
Altay'a galibiyeti getiren goller 32. dakikada Arda Gezer, 45 ve 63. dakikada Marco Paixao'dan geldi.
Bu galibiyetin ardından Altay 40 puanla sezonu noktaladı. Tuzlaspor 38 puanla sezonu bitirdi.
Tuzlaspor'un golünü 28. dakikada Bünyamin Yürür kaydetti.
Altay'a galibiyeti getiren goller 32. dakikada Arda Gezer, 45 ve 63. dakikada Marco Paixao'dan geldi.
Bu galibiyetin ardından Altay 40 puanla sezonu noktaladı. Tuzlaspor 38 puanla sezonu bitirdi.