Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Spor Toto Süper Lig ekibi Altay ile Spor Toto 1. Lig ekibi Manisa FK karşı karşıya geldi.



Altay, karşılaşmada 2-0 geriye düşmesine rağmen ikinci yarıda bulduğu gollerle maçtan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.



İzmir ekibine galibiyeti getiren golleri, 56. dakikada ve 69. dakikada Ahmet Rayyan, 74. dakikada ve 84. dakikada Marco Paixao kaydetti.



Konuk Manisa FK'nın gollerini ise 34. dakikada Veli Çetin ve 41. dakikada Serge Tabekou attı.



Bu sonucun ardından Altay, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura yükseldi. Manisa FK ise kupaya veda etti.



Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu



Hakemler: Sarper Barış Saka, Murat Tuğberk Curbay, Özgür Ertem



Altay: Cihan Topaloğlu, Tolga Ünlü (Dk. 55 Cebrail Karayel), Aka (Dk. 55 Deniz Kadah), Thiam, Kazımcan Karataş, Erhan Çelenk (Dk. 55 Kappel), Thaciano, Zeki Yıldırım, Rodriguez (Dk. 85 Cem Özgener), Ahmed Rayan, Paixao (Dk. 85 Pinares)



Manisa FK: Metin Uçar, Mehmet Yılmaz (Dk. 65 Özgür Çek), Ahmet Kesim, Veli Çetin, Muhammet Taha Şahin (Dk. 83 Efe Taylan Altunkara), Yiğit Kerem, Kubilay Aktaş (Dk. 83 Mehmet Ali Çelik), Hakan Barış (Dk. 65 Tormin), Andre Sousa (Dk. 61 Kouter), Tabekou, Kemal Rüzgar



Goller: Dk. 34 Veli Çetin, Dk. 41 Tabekou (Manisa FK), Dk. 55 ve 69 Ahmed Rayan, Dk. 74 ve 84 Paixao (Altay)



Sarı kartlar: Dk. 32 Rodriguez (Altay), Dk. 70 Veli Çetin (Manisa FK)





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