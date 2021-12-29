Altay, kupada 4 eksikle Beşiktaş karşısında

Altay, Türkiye Kupası'nda 30 Aralık Perşembe günü deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Altay, kupada 4 eksikle Beşiktaş karşısında
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Aralık 2021 15:08
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Altay, 30 Aralık Perşembe günü Beşiktaş'a konuk olacak.

Vodafone Park Stadı'nda 30 Aralık Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak Beşiktaş-Altay karşılaşmasında hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Murat Akça ve İbrahim Öztürk'ün forma giyemeyeceği Altay'da, Leandro Kappel ve Daouda Bamba'nın sakatlıkları bulunuyor.

Altay, 3. turdan itibaren katıldığı kupada TFF 3. Lig temsilcisi Belediye Derincespor ile Spor Toto 1. Lig ekibi Manisa FK'yi eledi.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.