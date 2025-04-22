Altay kongreye gidecek

2'nci Lig Beyaz Grup'ta bitime 2 hafta kala küme düşmesi kesinleşen Altay'ın mayıs ayında Olağan Genel Kurul Toplantısı'na gideceği öğrenildi.



Süleyman Özkaral başkanlığındaki yönetimin önümüzdeki günlerde kongre tarihini belirleyeceği bildirildi. Siyah-beyazlı kulüpte 29 Mart 2024'te yapılan Olağanüstü Genel Kurul'da başkanlık koltuğuna oturan Süleyman Özkaral'ın yeniden aday olup olmayacağı merak konusu oldu.



Camianın Olağan Genel Kurul sonrası şirketleşme çalışmalarına ağırlık vereceği ifade edildi. Geçen yaz döneminde yatırımcı adaylarıyla yapılan görüşmelerden olumlu sonuç alamayan Altay, güçlü bir yatırımcı bulup puan silme cezalarından ve transfer yasağından kurtulmayı planlıyor.



Camia önderleri yatırımcı bulamazsa İzmir temsilcisi önümüzdeki sezon 3'üncü Lig'de aynı sıkıntılarla boğuşacak.



