Altay'ın tadı tuzu kaçtı

Başkan Özgür Ekmekçioğlu, istifasını kabul etmediği teknik direktör Serkan Özbalta ile bugün bir araya gelecek. Özbalta'nın "Hafta içinde sağlıksız bir ortam vardı" sözleri gündeme otururken bazı yabancıların para alamadıkları için idmana çıkmadığı iddia edildi.

Haber; Yeni Asır, Fotoğraf; AA
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Altay'ın tadı tuzu kaçtı
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22 Mart 2022 14:56
Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren ve son dakika golüyle Sivasspor'a 2-1 yenilen Altay'ın iyice tadı kaçtı.

Siyah-beyazlılar, zorlu maçın teknik direktör Serkan Özbalta'nın istifa ettiğini açıklaması camiada şok etkisi yaratırken, genç çalıştırıcının "Hafta içi sağlıksız bir ortam vardı. Çok çalışamadık, ilk defa böyle çalışamadık" sözleri de gündeme bomba gibi düştü. Son 7 haftada takıma 11 puan kazandıran ve camiayı ligde kalma adına umutlandıran Özbalta'nın istifasını Başkan Özgür Ekmekçioğlu kabul etmedi.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Genç teknik adamın ayrılık konuşmasını duygusal bir karar olarak yorumlayan başkan Ekmekçioğlu, bugün Özbalta ile bir araya gelerek krizi çözmeye çalışacak. Yönetim- Özbalta zirvesinden bugün 'devam' kararı çıkması bekleniyor. Altay'da bazı yabancı futbolcuların ödemelerin yapılmaması üzerine Sivasspor maçı öncesi idmanlara katılmadığı ve teknik direktör Serkan Özbalta'nın da bu nedenle istifa kararı aldığı öğrenildi. Altay 1914 Taraftarlar Derneği yazılı bir açıklama yaparak Altay yönetimine tepki gösterdi.

TÜM GÖZLER ÖZBALTA'DA

Sivasspor maçı sonrası 'Dostça ayrılmak için bir plan yapacağız' açıklaması yapan Özbalta'nın bugün yapılacak olan toplantıdaki tavrı merakla bekleniyor. Genç teknik adamın bazı teminatlar karşılığında göreve devam etmeyi kabul edebileceği öğrenildi. Süper Lig'de ilk kez görev yapan 43 yaşındaki teknik adam Altay ile 7 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 de yenilgi aldı.

TUNA ÜZÜMCÜ: 'SAVAŞA DEVAM'

Altay Sportif Direktörü Tuna Üzümcü kulüpte yaşanan son gelişmeleri yorumladı. Üzümcü, "16 haftalık galip gelemediğimiz süreçte performans primlerini alamadığımız için ödemelerde aksaklık yaşanmıştır. Başkanımız ödemelerle ilgili maç öncesi oyunculara bilgilendirmeyi yaptı. Ancak zaman zaman sakatlık bahaneleriyle suistimal etmeye çalışan yabancı oyuncular oldu. Bunlar çözemeyeceğimiz problemler değil. Sonuna kadar savaşa devam" dedi.

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