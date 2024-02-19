Altay'ın kümede kalma umutları tükeniyor

Bitime 11 maç kala 12 puanla kurtuluş hattının 10 puan gerisinde kalan 1. Lig ekibi Altay'ın kümede kalma umutları tükeniyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; altay.org.tr
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Altay'ın kümede kalma umutları tükeniyor
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19 Şubat 2024 15:26
Tarihinin en zorlu dönemlerinden birini yaşayan Altay, 1'inci Lig'de paraşütsüz küme düşmeye doğru gidiyor.

Son olarak Bodrum FK deplasmanını da 3-0 kaybeden İzmir temsilcisi bitime 11 maç kala 12 puanla kurtuluş hattının 10 puan gerisinde kaldı.

Transfer yasağı ve kulüpteki mali sıkıntılar nedeniyle elinde altyapı ağırlıklı kadro kalan siyah-beyazlıların umutları her geçen hafta tükeniyor.

Bu sezon yönetim ve teknik direktör istikrarını da yakalayamayıp 3 farklı başkan, 5 farklı teknik direktör gören Altay son olarak 6 yıl önce 2017-2018 sezonunda 2'nci Lig'de yer almıştı.

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