Altay'da yeni teknik direktör belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Altay'da teknik direktörlük görevine Sinan Kaloğlu'nun getirildiği duyuruldu.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Altay'da yeni teknik direktör belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Mart 2022 15:32
Süper Lig ekiplerinden Altay'da teknik direktörlük görevine Sinan Kaloğlu'nun getirildiği açıklandı

İşte yapılan açıklama:

"Büyük Altay ile şampiyonluk yaşayan, altyapımızın önemli yıldızları arasında yer alan, futbolculuk yaşamını ardından TFF'de üst düzey antrenörlük eğitimi veren Sinan Kaloğlu, artık yeni teknik direktörümüz. Gerçek bir Altaylılık duruşuna sahip Kaloğlu'na başarılar dileriz"



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.