Altay'da yeni teknik direktör belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Altay'da teknik direktörlük görevine Sinan Kaloğlu'nun getirildiği açıklandı
İşte yapılan açıklama:
"Büyük Altay ile şampiyonluk yaşayan, altyapımızın önemli yıldızları arasında yer alan, futbolculuk yaşamını ardından TFF'de üst düzey antrenörlük eğitimi veren Sinan Kaloğlu, artık yeni teknik direktörümüz. Gerçek bir Altaylılık duruşuna sahip Kaloğlu'na başarılar dileriz"
İşte yapılan açıklama:
"Büyük Altay ile şampiyonluk yaşayan, altyapımızın önemli yıldızları arasında yer alan, futbolculuk yaşamını ardından TFF'de üst düzey antrenörlük eğitimi veren Sinan Kaloğlu, artık yeni teknik direktörümüz. Gerçek bir Altaylılık duruşuna sahip Kaloğlu'na başarılar dileriz"