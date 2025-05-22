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Altay'da Süleyman Özkaral aday olmayacak!

Sezonu hayal kırıklığıyla 3'üncü lige düşerek tamamlayan Altay'da, 28 Mayısta gerçekleşmesi beklenen olağan genel kurulda Başkan Süleyman Özkaral adaylığı düşünmediğini açıkladı

calendar 22 Mayıs 2025 12:56
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altay'da Süleyman Özkaral aday olmayacak!
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Yeni sezonda 3'üncü Lig'de mücadele edecek Altay'da gözler 28 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşecek olağan genel kurula çevrilirken, mevcut Başkan Süleyman Özkaral adaylığı düşünmediğini söyledi.

Altay'a destek olacak kişilere her zaman yardımcı olabileceğini belirten Özkaral, "Yeni sezon için sorunları çözmeden adaylığımı koymanın bir anlamı olmayacak. Önümüzdeki seçimde adaylığımı koymayacağım" dedi.

Özkaral, hafta içinde resmen başkan adaylığını açıklayan iş adamı Sinan Kanlı'nın kulübe üyelik için işlemlerini başlattığını ve başkanlık için bir engelinin bulunmayacağını dile getirdi.

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