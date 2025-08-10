10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-120'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
0-018'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
0-019'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
1-075'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Altay'da Kanlı'dan Gürüz'e cevap

Görevi resmen bırakmaya hazırlanan Başkan Yüksel Gürüz'ün yönetimi fiilen devralan Sinan Kanlı'ya yaptığı, "Paranız yoksa niye göreve geldiniz?" çıkışına Kanlı'dan cevap geldi.

calendar 10 Ağustos 2025 13:40
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
3'üncü Lig'e düştükten sonra tartışmaların bitmediği Altay'da, 16 Ağustos'ta yapılacak olağanüstü kongrede görevi resmen bırakmaya hazırlanan Başkan Yüksel Gürüz'ün yönetimi fiilen devralan Sinan Kanlı'ya yaptığı, "Altay tek kuruş ödeme yapılmadığı için yüksek vaatlerle borçlandırılıyor. Paranız yoksa niye göreve geldiniz?" çıkışına Kanlı'dan cevap geldi. Altay'da kongrede yönetime talip olan Sinan Kanlı, Başkan Yüksel Gürüz'ün sosyal medya aracılığı ile ortaya attığı iddialara yine sosyal medyadan cevap verdi.

 Sinan Kanlı, "Sayın Yüksel Gürüz ben sizi yazdıklarınızın doğru olmadığını ve düzeltmeniz gerektiğini bildirmek için aradım. Ayrıca yönetiminiz sürecinde camiaya, 'yaptık, çözdük' dediğiniz fakat ne yazık ki yapmadığınız bir kaç şeyin sebebini sordum cevap veremediniz. Süreç boyunca Altay'a kaybettirdiklerinizi geri kazandırıyoruz. Kazandırmaya da devam edeceğiz. Sosyal medyadan doğru olmayan şeyler yazarak toparlamaya çalıştığımız kulüp itibarını lütfen daha fazla düşürmeye çalışmayın. Tavsiyemdir!" ifadelerini paylaştı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
4 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Konyaspor 1 1 0 0 1 0 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 1 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
