Altay'da Kanlı'dan Gürüz'e cevap

3'üncü Lig'e düştükten sonra tartışmaların bitmediği Altay'da, 16 Ağustos'ta yapılacak olağanüstü kongrede görevi resmen bırakmaya hazırlanan Başkan Yüksel Gürüz'ün yönetimi fiilen devralan Sinan Kanlı'ya yaptığı, "Altay tek kuruş ödeme yapılmadığı için yüksek vaatlerle borçlandırılıyor. Paranız yoksa niye göreve geldiniz?" çıkışına Kanlı'dan cevap geldi. Altay'da kongrede yönetime talip olan Sinan Kanlı, Başkan Yüksel Gürüz'ün sosyal medya aracılığı ile ortaya attığı iddialara yine sosyal medyadan cevap verdi.



Sinan Kanlı, "Sayın Yüksel Gürüz ben sizi yazdıklarınızın doğru olmadığını ve düzeltmeniz gerektiğini bildirmek için aradım. Ayrıca yönetiminiz sürecinde camiaya, 'yaptık, çözdük' dediğiniz fakat ne yazık ki yapmadığınız bir kaç şeyin sebebini sordum cevap veremediniz. Süreç boyunca Altay'a kaybettirdiklerinizi geri kazandırıyoruz. Kazandırmaya da devam edeceğiz. Sosyal medyadan doğru olmayan şeyler yazarak toparlamaya çalıştığımız kulüp itibarını lütfen daha fazla düşürmeye çalışmayın. Tavsiyemdir!" ifadelerini paylaştı.



