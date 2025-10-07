3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay'da stoper Hikmet Çolak'tan kötü haber geldi.
Önceki hafta İzmir'de oynanan Eskişehirspor maçında sakatlanıp devre arasında oyundan alınan 20 yaşındaki savunma oyuncusunun adalesinde yırtık tespit edildiği bildirildi. Son olarak Manisa'da oynanan Bornova 1877 müsabakasında forma giyemeyen Hikmet'in 2-3 hafta da forma giyemeyeceği ifade edildi.
Siyah-beyazlılarda Hikmet'in yokluğunda defansta 17 yaşındaki Arif görev yaptı. İzmir ekibinde tedavisi süren kaleci Ozan'ın bireysel antrenmanlara başladığı ancak takıma katılmadığı kaydedildi. Ligde bu hafta evinde Söke 1970 ile karşılaşacak Altay, hafif sakatlığı nedeniyle geçen hafta kadroya alınmayan Mert Yıldırım'ın durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.
Altay'da Hikmet'ten kötü haber
Altay'da genç stoper Hikmet Çolak adale yırtığı nedeniyle 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak, savunmada görev yine 17 yaşındaki Arif'e düşecek.
