18 Kasım
Kosova-İsviçre
22:45
18 Kasım
İsveç-Slovenya
22:45
18 Kasım
Beyaz Rusya-Yunanistan
22:45
18 Kasım
İskoçya-Danimarka
22:45
18 Kasım
Bulgaristan-Gürcistan
22:45
18 Kasım
İspanya-Türkiye
22:45
18 Kasım
Avusturya-Bosna Hersek
22:45
18 Kasım
Romanya-San Marino
22:45
18 Kasım
Belçika-Linheştayn
22:45
18 Kasım
Galler-Kuzey Makedonya
22:45
18 Kasım
Irak-Birleşik Arap Emirlikleri
19:00
18 Kasım
Brezilya-Tunus
22:30

Altay'da Ali çifte şok yaşadı

Altay'ın orta saha oyuncusu Ali Kızılkuyu, bu sezon sakatlık ve bahis soruşturmasıyla üst üste iki şok yaşadı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay'da sezon öncesi takımdan ayrılıp yönetimin değişmesiyle ikna edilerek yuvaya dönen orta saha oyuncusu Ali Kızılkuyu, son dönemde üst üste iki şok yaşadı.

Bu sezon 3 kez rakip fileleri sarsarak siyah-beyazlı takımın en skorer ismi olan 24 yaşındaki futbolcu ilk olarak sakatlık kabusu yaşadı.

Kütahyaspor deplasmanında sakatlanan Ali, son olarak iç sahadaki Balıkesirspor müsabakasını tribünden izledi. Genç oyuncu geçen hafta ise bahis soruşturmasına takılarak bir darbe daha yedi. Altay'da soruşturmada ismi geçen 8 futbolcu için Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun açıklayacağı kararlar merakla bekleniyor.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
