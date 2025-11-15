15 Kasım
Kazakistan-Belçika
1-160'
15 Kasım
Gürcistan-İspanya
20:00
15 Kasım
Türkiye-Bulgaristan
20:00
15 Kasım
Güney Kıbrıs-Avusturya
20:00
15 Kasım
Linheştayn-Galler
20:00
15 Kasım
Slovenya-Kosova
22:45
15 Kasım
İsviçre-İsveç
22:45
15 Kasım
Yunanistan-İskoçya
22:45
15 Kasım
Danimarka-Beyaz Rusya
22:45
15 Kasım
Bosna Hersek-Romanya
22:45

Altay'a Mossoro'dan müjde!

Altay, kulüpten 472 bin Euro alacağı nedeniyle FIFA'da davalık olduğu eski oyuncusu Mossoro ile el sıkıştı.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay, kulüpten 472 bin Euro alacağı nedeniyle FIFA'da davalık olduğu eski Brezilyalı oyuncusu Mossoro ile el sıkıştı. Sinan Kanlı başkanlığındaki siyah-beyazlı yönetim, aktif futbol kariyeri sona eren Mossoro ile pazarlık yaparak ödemeler konusunda anlaşmaya vardı.

Siyah-beyazlı takımda 2021'de forma giyen ve Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan 42 yaşındaki eski futbolcu FIFA'daki şikayetini geri çekti. Böylelikle Altay, -6 puan silinme tehlikesini atlatmış oldu.

Mossoro da sosyal medya hesabındaki paylaşımlarının altına yorumlar yapan Altaylı taraftarlara, "Evet size yardım edeceğim" yanıtını verdi. Daha önce yine eski yabancı oyunculardan Adamu Alhassan'ın Nijerya'daki kulübü Kano Pillars ve Bosna Hersekli Edin Cocalic'in alacakları konusunda anlaşmalar sağlayan Başkan Kanlı, üçüncü dosyayı da çözmüş oldu.

Altay yönetimi önümüzdeki süreçte Gnanduillet ve Amorim'le anlaşma zemini arayacak. FIFA'da 20'ye yakın dosyası bulunan Altay'ın transfer yasağını kaldırması için yaklaşık 10 milyon Euro ödeme yapması gerekiyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
