NBA'de normal sezon heyecanı, geride bıraktığımız gece oynanan sekiz karşılaşmayla devam etti.



PISTONS 113-106 HORNETS



Detroit Pistons, Little Caesars Arena'da Charlotte Hornets'ı 113-106 mağlup etti.



Bojan Bogdanovic 34 sayı, 4 ribaund ve 4 asistle Pistons'a liderlik etti. Alec Burks benchten gelerek 15 sayı kaydetti.



Çaylak forvet Brandon Miller 23 sayı, 7 ribaund ve 4 asistle Hornets'a liderlik etti. Son üç maçını ayak bileğinden sakatlanarak kaçıran Nick Richards, 21 sayı ve 10 ribaundla geri döndü.



TIMBERWOLVES 118-107 WIZARDS



Minnesota Timberwolves, Capital One Arena'da ev sahibi Washington Wizards'ı 118-107 devirdi.



Anthony Edwards 38 sayı, 3 ribaund, 5 asist ve 1 top çalmayla Timberwolves'a liderlik etti. Karl-Anthony Towns 27 sayı, 6 ribaund, 3 asist ve 1 blokla oynarken, Rudy Gobert 19 sayı, 16 ribaund ve 4 blok kaydetti.



Deni Avdija 24 sayı, 6 ribaund ve 6 asistle Wizards'a liderlik etti. Kyle Kuzma 17 sayı, 14 ribaund, 8 asist ve 1 blokla oynarken, Marvin Bagley 17 sayı, 15 ribaund ve 1 top çalmayla maçı tamamladı.



GRIZZLIES 105-96 HEAT



Memphis Grizzlies, Kaseya Center'da Miami Heat'i 105-96 yendi.



Vince Williams Jr., Grizzlies'e 25 sayı, 5 ribaund, 4 asist ve 1 top çalmayla liderlik etti. GG Jackson 17 sayı, 4 ribaund ve 2 asistle oynadı. Jaren Jackson ve Scottie Pippen Jr. ise 15'er sayı ve 6'şar ribaundla oynadılar.



Heat'te Tyler Herro, 18 sayı, 6 ribaund ve 3 asistle mücadele etti. Bam Adebayo 15 sayı, 15 ribaund, 6 asist, 6 blok ve 1 top çalmayla oynadı. Jimmy Butler ve Caleb Martin ise 15'er sayı kaydetti.



TRAIL BLAZERS 137-131 ROCKETS



Portland Trail Blazers, Toyota Center'da Houston Rockets'ı uzatmada 137-131 mağlup etti.



Anfernee Simons, Trail Blazers'ı 33 sayı, 6 ribaund ve 5 asistle galibiyete taşıdı. Jerami Grant 21 sayı, 9 ribaund ve 2 blokla oynadı.



Temsilcimiz Alperen Şengün, Rockets'a 30 sayı, 10 ribaund, 8 asist ve 1 top çalmayla liderlik etti. Jalen Green 29 sayı, 3 asist, 1 top çalma ve 1 blokla oynadı.



BUCKS 126-116 CAVALIERS



Milwaukee Bucks, Fiserv Forum'da konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı 126-116 devirdi.



Giannis Antetokounmpo takımını 35 sayı, 18 ribaund, 10 asist ve 2 blokluk triple-double performansıyla galibiyete taşırken, Damian Lillard ise 28 sayı, 4 asist ve 2 top çalmayla oynadı.



Donovan Mitchell 23 sayı, 7 ribaund, 8 asist ve 1 top çalmayla Cavs'e liderlik etti. Jarrett Allen 21 sayı, 12 ribaund ve 5 asistle oynadı.



SUNS 132-109 MAVERICKS



Phoenix Suns, American Airlines Center'da ev sahibi Dallas Mavericks'i 132-109 mağlup etti.



Devin Booker 46 sayı, 7 ribaund, 3 asist ve 2 top çalmayla Suns'a liderlik etti. Bradley Beal ise 20 sayı, 7 ribaund, 7 asist, 1 top çalma ve 1 blokla oynadı.



Luka Doncic 34 sayı, 8 ribaund, 9 asist, 1 top çalma ve 2 blokla Mavs'e liderlik etti. Tim Hardaway 17 sayı, 5 ribaund, 2 asist ve 2 top çalmayla oynadı.



THUNDER 140-114 SPURS



Oklahoma City Thunder, Frost Bank Center'da ev sahibi San Antonio Spurs'ü 140-114 mağlup etti.



Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 32 sayı, 6 ribaund, 10 asist ve 2 top çalmayla maçı tamamladı. Chet Holmgren 17 sayı, 9 ribaund, 4 asist ve 3 blokla oynadı.



Spurs'te Victor Wembanyama 24 sayı, 12 ribaund, 4 asist ve 4 blokla oynadı. Devin Vassell 21 sayı, 5 ribaund ve 7 asist kaydetti.



WARRIORS 134-112 HAWKS



Golden State Warriors, Chase Center'da konuk ettiği Atlanta Hawks'ı 134-112 devirdi.



Warriors'ta Stephen Curry 25 sayı, 3 ribaund ve 8 asistle oynadı. Klay Thompson 24 sayı, 2 ribaund ve 3 asistle, ise Jonathan Kuminga 25 sayı, 9 ribaund, 2 asist, 2 top çalma ve 2 blokla mücadele etti.



Hawks'ta Dejounte Murray 23 sayı, 7 ribaund ve 7 asistle oynarken, Jalen Johnson 21 sayı, 9 ribaund ve 6 asist kaydetti.



