Almanya'da ilginç olay; Diş fırçası almaya gitti ve ceza yedi

Bundesliga ekiplerinden Augsburg teknik direktörü Heiko Herrlich, oldukça ilginç bir ceza aldı. Koronavirüs salgını nedeniyle protokollerin uygulandığı ve önlemlerin üst düzey olduğu Almanya Bundesliga'da diş fırçası ve krem almak için karantina otelinden ayrıldığını basın toplantısında söyleyen Herllich, Wolfsburg maçında için ceza aldı.Herrlich hem idmanlarda yer alamayacak hem de Wolfsburg maçında takımın başında olmayacakAugsburg Bundesliga'nın 26.hafta maçında cumartesi evinde Wolfsburg ile karşı karşıya gelecekti. Bu karşılaşma aynı zamanda Heiko Herrlich'in Augsburg takımında ilk lig maçı olacaktı.Kulübün resmi sitesinde hatasının farkında olduğunu söyleyen Herrlich, iki kez negatif sonuç aldıktan sonra görevine geri dönebilecek.