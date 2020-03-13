Almanya ve Portekiz'de maçlar şifresiz yayınlanacak!

Koronavirüs salgınından dolayı seyircisiz olarak oynanacak Almanya Ligi ve Portekiz Ligi için ülkelerin yayıncı kuruluşları flaş bir kararın altına imza attı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Almanya ve Portekiz'de maçlar şifresiz yayınlanacak!
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12 Mart 2020 17:39
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Avrupa'nın çeşitli liglerinin durdurulmasına yol açarken; bazı liglerde ise futbol faaliyetleri seyircisiz şekilde devam ediyor. (Tam listeye şuradan ulaşabilirsiniz).

Futbol maçlarına ara vermeyen ancak maçların seyircisiz olarak devam edeceği Almanya ve Portekiz'de flaş bir karar alındı.

Almanya Bundesliga'nn yayıncısı SKY, koronavirüs sebebiyle seyircisiz olarak oynanacak olan Almanya Bundesliga ve Almanya Bundesliga 2 maçlarının konferans yayınlarının şifresiz olarak televizyondan yayınlanacağını açıkladı.

Alman SKY'ın ardından Portekiz Ligi'nin yayıncısı Sport TV de bir açıklama yaptı.

Portekiz'de ligin yayıncısı Sport TV, koronavirüs salgını nedeniyle 2 hafta boyunca maçların şifresiz yayınlanacağını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "İnsanların evlerinde, karantina altında, aileleriyle birlikte içeriklere rahatça ulaşmasını sağlamak için böyle bir karar aldık" ifadeleri kullanıldı.

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