Almanya, FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda şampiyon oldu

FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda Fransa'yı penaltılarda yenen Almanya şampiyon oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Almanya, FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda şampiyon oldu
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02 Aralık 2023 23:51
FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası finalinde Fransa'yı normal süresi 2-2 biten maçta penaltılar sonucunda 4-3 yenen Almanya, şampiyonluğa ulaştı.

Endonezya'daki Manahan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın normal süresi 2-2 sona erdi.

Penaltı atışlarında Fransa'ya karşı 4-3 üstünlük kuran Almanya, 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda ilk kez şampiyon oldu.

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