Allahyar için olumsuz rapor; yollar ayrılıyor

Büyük umutlarla İran'dan transfer edilen Allahyar Sayyadmanesh ile yollar ayrılıyor.

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Allahyar için olumsuz rapor; yollar ayrılıyor
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05 Mayıs 2020 09:55
Fenerbahçe, büyük umutlarla İran'dan transfer ettiği Allahyar Sayyadmanesh ile yollarını ayırıyor. 


Sezon başı kampını Fenerbahçe'de geçirdikten sonra İstanbulspor'a kiralanan 18 yaşındaki oyuncu ile ilgili gelen tüm raporlar olumsuz.

Temel futbol bilgisi yetersiz görülen İranlı oyuncu, TFF 1. Lig'de bile şans bulamadı. Allahyar'ın sözleşmesi feshedilecek.

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