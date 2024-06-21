Aliağa Petkimspor yeni transferi açıkladı

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, DeWayne Russell'ı kadrouna kattığını açıkladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Aliağa Petkimspor yeni transferi açıkladı
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21 Haziran 2024 13:57
Basketbol Süper Ligi'nde transfer döneminin hareketli kulübü Aliağa Petkimspor, oyun kurucu pozisyonuna ABD'li guard DeWayne Russell'ı aldı.

Ligde mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyesporlu Fatts Russell'ın ağabeyi olan 30 yaşında, 1.80 boyundaki DeWayne Russell, profesyonel kariyerine Fransa'nın SLUC Nancy takımında başladı ve daha sonra Crailsheim Merlins, Universo Treviso ve son olarak EWE Baskets Oldenburg forması giydi.

Russell geçen sezon Alman ekibi Oldenburg ile ligde 14.3 sayı, 2.3 ribaund, 6.2 asist, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise 18.5 sayı, 2.7 ribaund, 8.2 asist ortalamalarını yakaladı.

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